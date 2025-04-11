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Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский проговорился о необходимости ежемесячной мобилизации в размере 30 тысяч человек. Об этом пишет KP.RU.
«Сырский рассказал, что ТЦК необходимо отлавливать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — говорится в статье.
По мнению автора, из слов Сырского становится понятно, что до этих цифр украинские ТЦК на Украине совсем недотягивают, несмотря на уличную повальную «бусификацию», ужесточение бронирования, из-за чего брони лишились порядка нескольких сотен тысяч человек. Однако не многие из них «горят желанием отдать жизнь за украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Зеленского».
В том же интервью Сырский отметил, что ресурс ВС РФ составляет пять миллионов человек. К тому же российская армия каждый месяц увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч бойцов.
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