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Зеленский ввёл санкции против российских изданий Mash, SHOT, Super и Life

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ввёл санкции против российских СМИ, включая холдинг «Ньюс Медиа», в который входят Telegram-каналы SHOT и Mash, а также издания Super и Life.ru.
В своём Telegram-канале глава киевского режима объявил, что соответствующие указы уже представлены на сайте его Офиса.

В санкционный список в общей сложности вошли 71 физическое лицо и 18 медиа. Среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев. А помимо указанных СМИ под ограничения попали информагентство News Front и издание «Правда.ру».

Накануне экс-депутат Рады Владимир Олейник сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен наказать Зеленского в случае провала сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине.

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Для детей участников СВО провели экскурсию на Раменское радио и телевидение
11 апреля 2025, 18:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Дети участников специальной военной операции побывали на Раменском радио и телевидении. Экскурсию организовал местный медиацентр, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Юные гости смогли не только познакомиться с профессией журналиста, но и попробовать себя в качестве ведущих и участников программы, осмотреть несколько студий, взять интервью и увидеть экспонаты музея Раменского радио. Экскурсию для школьников провела корреспондент Раменского медиацентра, член Союза журналистов Подмосковья Ольга Неаполитанская.
«Ребята задавали вопросы и участвовали в викторине, посвящённой средствам массовой информации. Это была не просто экскурсия, а ещё и возможность профориентации, а также популяризация медиаобразования», – отметила журналист.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Экскурсия завершилась чаепитием, в ходе которого ребята поделились планами. Некоторые предположили, что выберут для себя профессию журналиста.

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ВС РФ начали штурм мужского монастыря в Курской области, где засели боевики ВСУ
11 апреля 2025, 18:57

Фото: iStock/:Evgeny555

Российские бойцы приступили к штурму Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, штурмуют монастырь бойцы 810-й бригады морской пехоты. Им уже удалось подойти к стенам здания. Сейчас российские бойцы пытаются попасть на территорию постройки, где засели несколько сотен боевиков ВСУ.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь стал последним укрепрайоном украинских военных на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 военных Украины.

При этом выходы из секретного тоннеля, находящиеся в Сумской области Украины, контролируются российскими дронами.

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#вс рф
#курская область
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В Киеве назвали деталь, которая будет означать окончание конфликта на Украине
Стариков: визит Трампа 9 мая в РФ будет означать конец конфликта на Украине
11 апреля 2025, 18:44

Фото: iStock/yulenochekk

Поездка американского лидера Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание украинского конфликта. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«В Москву 9 мая приезжает председатель Си, это очень важно. Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась», — заявил Стариков в интервью каналу «Politeka».

При этом он отметил, что подобное развитие событий вполне реально, и сослался на некоторые разведпризнаки, которые подтверждаются как Россией, так и Украиной.

Ранее спецпредставитель американского президента сообщал, что встреча российского лидера Путина и Трампа может состояться в ближайшие месяцы.

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Пентагон выступает за увеличение помощи ЕС Украине
Bloomberg: шеф Пентагона Хегсет поддерживает увеличение помощи ЕС Киеву
11 апреля 2025, 17:20

Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев

Шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по поддержке Украины заявил, что приветствует расширение содействия Евросоюза Киеву, но позиция администрации президента США Дональда Трампа по гарантиям безопасности осталась неименной: Вашингтон не хочет предоставлять гарантии безопасности западным силам, которые могут отправить на Украину, сообщает агентство Bloomberg.
«Хегсет заявил союзникам в пятницу, что в то время как он приветствует увеличение Европой поддержки Украины, позиция администрации Трампа остаётся прежней», — приводит РИА Новости сообщение агентства.
Как ранее стало известно, Великобритания предоставит Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 450 миллионов фунтов. Об этом сообщало издание Daily Mail.

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ВСУ вновь осуществили попытку прорыва в Белгородскую область, но были уничтожены
«СВ»: 40 боевиков ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
11 апреля 2025, 17:07

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские штурмовики вновь попытались прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Согласно сообщению, 40 штурмовиков ВСУ попытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области. Однако российские силы своевременно заметили перемещения противника и уничтожили его.

«Утром штурмовая группа из состава 225 ошп и 82 одшбр попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Противник своевременно вскрыт, уничтожено свыше 30 ВСУшников, остальные бежали», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день ВС РФ продолжают зачистку лесных массивов.

Минобороны РФ официально данную информацию не подтверждало.

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