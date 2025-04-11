Владимир Зеленский
Владимир Зеленский ввёл санкции против российских СМИ, включая холдинг «Ньюс Медиа», в который входят Telegram-каналы SHOT и Mash, а также издания Super и Life.ru.
В своём Telegram-канале глава киевского режима объявил, что соответствующие указы уже представлены на сайте его Офиса.
В санкционный список в общей сложности вошли 71 физическое лицо и 18 медиа. Среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев. А помимо указанных СМИ под ограничения попали информагентство News Front и издание «Правда.ру».
Накануне экс-депутат Рады Владимир Олейник сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен наказать Зеленского в случае провала сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине.
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В санкционный список в общей сложности вошли 71 физическое лицо и 18 медиа. Среди журналистов – военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Даниил Бессонов, а также певец из Мариуполя Аким Апачев. А помимо указанных СМИ под ограничения попали информагентство News Front и издание «Правда.ру».
Накануне экс-депутат Рады Владимир Олейник сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен наказать Зеленского в случае провала сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине.
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Анастасия Чинкова