США продадут Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров

24 августа 2025, 11:35

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Администрация президента США Дональда Трампа дала согласие на поставку Украине 3350 ракет увеличенного радиуса действия (ERAM) с дальностью от 240 до 450 километров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.