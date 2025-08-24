США продадут Украине более трех тысяч ракет дальностью до 450 километров
Администрация президента США Дональда Трампа дала согласие на поставку Украине 3350 ракет увеличенного радиуса действия (ERAM) с дальностью от 240 до 450 километров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно публикации, ракеты поступят в распоряжение ВСУ в течение шести недель. Общий объём пакета военной помощи составляет около 850 миллионов долларов. В него вошли также другие виды вооружения и оборудования, при этом значительную часть финансирования взяла на себя Европа.
Ракеты потребуют отдельного одобрения Пентагона на использование, что, по данным WSJ, связано с осторожной политикой США в вопросе применения дальнобойного вооружения на украинской территории.
Ранее газета сообщала, что американское оборонное ведомство несколько месяцев не давало разрешения Киеву использовать такие ракеты для ударов по территории России, поскольку Белый дом пытался склонить Москву к началу мирных переговоров.
