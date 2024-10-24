Добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области

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Добровольцы отряда «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач под Курском. Об этом проинформировало Минобороны России.
«В Курской области добровольцы отряда «БАРС-Курск» после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач», — отмечается в сообщении.
Сообщается, что в задачи отряда входит оборона инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Помимо этого, борьба с БПЛА, с ДРГ противника, а также обеспечение эвакуации мирного населения и обеспечение режима КТО.
«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, в основном из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд работает в сотрудничестве с другими подразделениями, обеспечивая безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области.
В трёх областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды «БАРС-Курск», «БАРС-Белгород» и «БАРС-Брянск». Их основная задача — поддержка оперативных штабов губернаторов и выполнение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). В настоящее время активно проходит подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
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