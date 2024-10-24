Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над Черным морем и четыре в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БпЛА над территорией Курской области», — указано в сообщении Министерства обороны, размещённом в Telegram-канале.
По данным МО РФ, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова