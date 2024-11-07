Стало известно, от кого зависит решение конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: сайт Кремля)
Решение украинского кризиса зависит не только от республиканца Дональда Трампа, заявил глава Беларуси Александр Лукашенко агентству Белта.
«Он (Трамп) будет стараться прекратить войну на Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», — сказал белорусский лидер.
Он добавил, что выбранный президент США хотел поставить на место КНР, но способного «Китай на место поставить» человека еще нет.
«Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства. Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать», — заключил президент РБ.Трамп победил на выборах 5 ноября. Одним из его обещаний было прекратить украинский конфликт. Оппоненткой Трампа выступала демократка Камала Харрис.
Читайте также:
Советник Зеленского назвал данные о планах команды Трампа по Украине вбросом
Лукашенко назвал Харрис героической женщиной и попросил её не плакать
«Дорогая эскортница»: почему супруга Трампа не рада его победе на выборах президента США и правда ли они намерены развестись
Никита Кротов