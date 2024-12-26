Фото: istockphoto/Ruma Aktar
Западные государства в настоящее время даже не пытаются скрывать своих нападок на РФ, рассказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад сейчас не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательство на протяжении последних десяти лет», — прокомментировал собеседник.Джонсон подчеркнул, что насилие над обычными людьми ради политики — это сегодняшние реалии Украины.
Вместе с тем аналитик опасается, что Запад и США, в частности, не воспринимают всерьез российского президента Владимира Путина, главу МИД РФ Сергея Лаврова и руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, поэтому пересекают красные линии с легкомыслием.
Перед этим в Госдуме высказались о предложении Франции по Украине.
Читайте также:
Спецназ «Ахмат» сообщил о возведении оборонительного рубежа ВСУ в Курской области
Боевики ВСУ атаковали российский регион с помощью БПЛА
Взрыв прогремел в Сумах во время воздушной тревоги на Украине
Никита Кротов