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Населенный пункт Каменка-Днепровская запорожского направления атакован со стороны ВСУ при помощи дронов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на окружную администрацию.
«Один дрон упал в центре города, еще один — во дворе многоквартирного дома, также находящегося в центре. Поступили данные о повреждении одного транспортного средства», — говорится в сообщении.Уточняется, что дроны еще летают над Каменкой-Днепровской, опасность ударов сохранена.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ расстреляли мать с ребенком в Селидово Донецкой народной республики.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам подчеркивал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения Донбасса на протяжении восьми лет.
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Никита Кротов