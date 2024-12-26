ВС РФ, предварительно, впервые сбили F-16 в Запорожской области

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ВС РФ, предварительно, впервые сбили истребитель F-16 в момент пуска ракет Storm Shadow по российской территории. Об этом сообщил военный волонтер Роман Алехин.
«F-16 минус один! Говорят, что в момент пуска ракет Storm Shadow по российской территории. Хорошая новость к Новому году. Ждем еще позитивных новостей от наших бойцов», — написал Алехин в своем Telegram-канале.
Телеведущий Владимир Соловьев также написал в своем Telegram-канале, что некоторые мониторинговые каналы сообщают, что во время масштабной ракетной атаки на регионы России силами ПВО Запорожской области был сбит вражеский самолёт F-16.
При этом военный корреспондент Борис Рожин призвал дождаться официального подтверждения данной информации. Он отметил, что если это действительно произошло, то событие станет знаковым. При этом Рожин добавил, что ВС РФ уже уничтожали F-16 на земле.
Минобороны информацию об уничтожении F-16 в Запорожской области не подтверждало.
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