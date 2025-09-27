Лукашенко узнал от Путина об «очень хорошем предложении» для Украины

27 сентября 2025, 07:46

Лукашенко заявил, что есть хорошее предложение по урегулированию на Украине

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что узнал от российского лидера Владимира Путина об «очень хорошем предложении» по Украине. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.