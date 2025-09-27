Лукашенко узнал от Путина об «очень хорошем предложении» для Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что узнал от российского лидера Владимира Путина об «очень хорошем предложении» по Украине. Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.
Лукашенко отметил, что предложения по Украине, озвученные ранее, были восприняты и президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что не будет раскрывать их, так как об этом должен говорить Путин.
Президент Белоруссии добавил, что в случае отклонения предложений Москвы Киев «потеряет всю Украину».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
