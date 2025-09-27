Российские войска уничтожили авиабомбой девятерых боевиков ВСУ

27 сентября 2025, 03:55

РИА Новости: ВС РФ ударом ФАБ устранили девять бойцов ВСУ в ДНР

Фото: iStock/Alex Kochev

Российские военные ликвидировали девять украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью фугасной авиабомбы (ФАБ). Об этом сообщил РИА Новости оператор ударных беспилотников группировки войск «Юг» с позывным «Сид».





По его словам, ночью украинские десантники предприняли попытку скрытного прорыва на бронемашине. ВСУ действовали тихо, но у них не вышло прокрасться незамеченными.





«Их, кроме меня, почти никто не видел. Мы передали информацию, все они зашли в одно здание», — вспоминал «Сид».