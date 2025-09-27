Российские войска уничтожили авиабомбой девятерых боевиков ВСУ
Российские военные ликвидировали девять украинских бойцов в Донецкой народной республике (ДНР) с помощью фугасной авиабомбы (ФАБ). Об этом сообщил РИА Новости оператор ударных беспилотников группировки войск «Юг» с позывным «Сид».
По его словам, ночью украинские десантники предприняли попытку скрытного прорыва на бронемашине. ВСУ действовали тихо, но у них не вышло прокрасться незамеченными.
«Их, кроме меня, почти никто не видел. Мы передали информацию, все они зашли в одно здание», — вспоминал «Сид».После того как все девять бойцов ВСУ укрылись в одной точке, ВС РФ нанесли по ней точный удар авиабомбой. В результате попадания снаряда строение было разрушено, а находившиеся внутри военные устранены.
Ранее сообщалось, что в ночь с 26 на 27 сентября над Волгоградом прогремела серия взрывов. Предварительно, сработала ПВО по украинским БПЛА.
Скорее всего, дроны пытались пролететь на низкой высоте вдоль Волги в направлении одного из промышленных предприятий города.