Над регионами России за ночь сбили 55 украинских БПЛА
За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 55 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, 27 беспилотников ликвидировали над территорией Ростовской области, восемь — над Брянской областью, по шесть — над Астраханской и Воронежской областями, пять — над Волгоградской областью, два — над Курской областью и один — над Белгородской областью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
