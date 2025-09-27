Украинцы начали распродавать в соцсетях эстонские сухпайки

27 сентября 2025, 07:05

РИА Новости: Украинцы распродают в интернете сухпайки из военной помощи от Эстонии

Фото: iStock/Tevarak

На украинских сайтах объявлений активно продаются сухпайки, которые Киев получил в рамках военной помощи от Эстонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных социальных сетей.





В материале уточняется, что в продажу поступают продуктовые наборы, произведенные эстонской компанией OÜ Kommivabrik. На них есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии.



В состав одного из таких рационов входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.



