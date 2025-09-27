Украинцы начали распродавать в соцсетях эстонские сухпайки
На украинских сайтах объявлений активно продаются сухпайки, которые Киев получил в рамках военной помощи от Эстонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных социальных сетей.
В материале уточняется, что в продажу поступают продуктовые наборы, произведенные эстонской компанией OÜ Kommivabrik. На них есть маркировка Центра оборонных инвестиций Эстонии.
В состав одного из таких рационов входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай.
Российские войска уничтожили авиабомбой девятерых боевиков ВСУ
Продавцы на интернет-площадках предлагают широкий ассортимент сухпайков от различных стран НАТО в разной комплектации. Это — далеко не первый случай, когда украинцы продают в соцсетях иностранную военную и гуманитарную помощь.
Так, например, иногда на продажу выставляются каски, спальные мешки, противогазы, раскладные кровати, складные печки, офицерская канцелярия и даже литература стран НАТО.
