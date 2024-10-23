Глава РБ Лукашенко: украинская власть хочет ядерного конфликта с РФ

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Украинская власть хотела бы старта ядерного конфликта с РФ, считает президент белорусской республики Александр Лукашенко, передает «Россия-1».
«Я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — сказал политик.Он добавил, что уверен в этом «больше чем на 300%. Глава РБ подчеркнул, что РФ не применит ядерные вооружения, которые есть в Беларуси, если он не согласится.
Ранее Лукашенко рассказывал, как президент России Владимир Путин относится к потерям на Украине. Политик беседовал с журналистом BBC на казанском саммите объединения БРИКС, который проходит до 24 октября.
Перед этим сообщалось, когда запланированы выборы в Белоруссии.
Читайте также:
Лукашенко заявил о своем выдвижении на выборы президента Белоруссии в 2025 году
«Угощаешь тем, что мне есть нельзя»: Лукашенко поцеловал каравай на саммите БРИКС
Лукашенко провел непростые переговоры с представителями западных государств
Никита Кротов