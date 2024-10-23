Лукашенко рассказал об отношении Путина к потерям на Украине

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин сожалеет о потерях с обеих сторон в конфликте на Украине, но твердо убежден в правильности СВО. Об этом он сообщил в интервью журналисту британской BBC на полях саммита БРИКС в Казани.
Белорусский президент также напомнил о предложении Путина Западу с попыткой договориться, однако его обращение проигнорировали.
Ранее белорусский лидер объявил о своем выдвижении на президентские выборы, которые состоятся в республике в январе 2025 года.
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«В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил», — пояснил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер объявил о своем выдвижении на президентские выборы, которые состоятся в республике в январе 2025 года.
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Данил Пономарев