Лукашенко рассказал об отношении Путина к потерям на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин сожалеет о потерях с обеих сторон в конфликте на Украине, но твердо убежден в правильности СВО. Об этом он сообщил в интервью журналисту британской BBC на полях саммита БРИКС в Казани.