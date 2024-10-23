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Лукашенко заявил о своем выдвижении на выборы президента Белоруссии в 2025 году

23 октября 2024, 16:24
Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в 2025 году. Об этом он сообщил в интервью ведущей Ольге Скабеевой.


«Да, Оля, пойду на выборы президента», — ответил он на вопрос ведущей о его кандидатуре на выборах.
Выборы президента в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Это голосование станет седьмым по счету в истории независимой Белоруссии. Первые выборы в стране прошли в 1994 году, тогда победу одержал Александр Лукашенко. С того времени глава государства не менялся. Президент Белоруссии избирается сроком на пять лет.

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На Западе рассказали, как США потеряли власть
Бизнесмен Ким Дотком: саммит БРИКС отобрал власть у США без единого выстрела
23 октября 2024, 17:02

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Саммит БРИКС отобрал власть у Вашингтона без единого выстрела, речь идет о новом многополярном порядке, написал в соцсетях бизнесмен Ким Дотком.
«Подумайте, какая глупость тратить триллионы на создание сильнейшей армии с 750 базами для доминирования в мире, а затем уничтожить свою резервную валюту, наложив санкции на ее пользователей и позволив новому многополярному порядку отобрать всю вашу власть без единого выстрела», — говорится в публикации.
Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что РФ не борется с американской валютой, а просто ищет ей альтернативу.

Саммит БРИКС проходит в Казани по 24 октября, мировыми лидерами обсуждаются вопросы глобального характера.

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Путин назвал единомышленниками суверенные и самобытные государства БРИКС
23 октября 2024, 16:46

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назвал единомышленниками суверенные и самобытные государства-участники БРИКС. Об этом он заявил в ходе заседания саммита в Казани в узком составе. По его словам, все страны объединения выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение.
«Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников, суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что страны БРИКС ответственно относятся к будущему мира и позитивно влияют на глобальную стабильность и безопасность, решая острые региональные проблемы.

Ранее Путин заявлял, что Россия не борется с американским долларом, а ищет ему альтернативу, так как ей не дают с ним работать.

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Главные заявления Путина на БРИКС: кому перейдет лидерство в 2025, угроза мирового кризиса, альянс ИИ
23 октября 2024, 16:26

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

В Казани вовсю идет саммит БРИКС, на который прибыли представители 36 стран и шести международных организаций. Сегодня, 23 октября, состоялись заседания мероприятия в узком и расширенном составах, где с речью выступал президент России Владимир Путин.
Главные заявления российского лидера — в материале «Радио 1».

О БРИКС

Фото: сайт Кремля

О дальнейшем расширении БРИКС — игнорировать беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока, заявил Путин, просто невозможно, так как присоединиться к объединению захотели уже более 30 различных государств. При этом важно сохранять баланс, чтобы не снизить эффективность БРИКС.

Укрепление авторитета БРИКС — объединение быстро развивается, каждый из его участников является свидетелем того, как растет влияние БРИКС, отметил президент России. Состоящие в нем страны обладают серьезным потенциалом, как в политическом, так и экономическом, научном и человеческом. При этом всех участников объединяют общие ценности и взгляды на мир.

Список стран-партнеров — российский лидер напомнил о государствах, которые сотрудничают с объединением, и призвал сформировать соответствующий список стран, а после отразить его в итоговой декларации саммита.

Председательство БРИКС в 2025 году — в следующем году лидерство в объединении перейдет к Бразилии, а Россия, добавил Путин, сделает все возможное, чтобы ее поддержать и эффективно осуществить передачу председательства. БРИКС, по его словам, переходит в надежные руки.

Ответственность за мировой порядок — Владимир Путин подчеркнул, что государства БРИКС не на словах, а на деле несут ответственность за глобальную стабильность и безопасность, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем и влияют на будущее.
«Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие, не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем», — заявил российский президент.

Ситуация в мире

Фото: сайт Кремля

Смещение центров активности — точки притяжения в области экономики сдвигаются в сторону развивающихся рынков и стран, что, по мнению российского лидера, говорит о формировании многополярной модели. В первую очередь, за счет Глобального Юга, Востока и БРИКС.

Угроза мирового кризиса — в мире сохраняется значительный потенциал к возникновения нового кризиса, причины которого — геополитическая напряженность, хронический рост долговой нагрузки в развитых странах, односторонние санкции и недобросовестная конкуренция.

Экономика стран БРИКС — государства-участники объединения показывают свою экономическую устойчивость. Достигать таких результатов на фоне кризисной угрозы им удается, по словам президента России, благодаря взвешенной политике.

БРИКС и «Большая семерка» — объединению в 2024 году удалось уверенно обогнать G7 по паритету покупательной способности, отметил Владимир Путин. У БРИКС этот показатель составит 36,7%, у «Группы семи» — чуть больше 30%.

Будущее БРИКС — объединение продолжит и дальше сохранять лидирующие позиции в мировой экономике благодаря росту населения, накоплению капитала, урбанизации и увеличению производительности труда.

Новые механизмы БРИКС

Фото: сайт Кремля

Инвестиционная платформа БРИКС — для максимально эффективного развития стран-участниц им необходимо увеличить сотрудничество в области технологий, ресурсов, торговли и логистики, финансов и страхования. Для этого, подчеркнул Путин, следует создать новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержания национальных экономик.

Консультации по вопросам ВТО — для работы сообща в формировании справедливых правил в мировой экономике нужно создать специальный механизм консультаций БРИКС по вопросам Всемирной торговой организации. С его помощью получится вместе вырабатывать общую позицию в области мировой экономики.

Разрешение торговых споров — БРИКС увеличивает объемы торговли в интернете, в связи с чем растет количество коммерческих споров. Для их разрешения, пояснил российский лидер, следует запустить онлайн-сервисы по досудебному урегулированию.

Зерновая биржа БРИКС — так как многие страны объединения являются лидерами в производстве зерна, предлагается открыть зерновую биржу БРИКС. Она будет помогать определять справедливые цены на продукты и сырье, защищать национальные рынки от спекуляций, а в будущем, отмечает Путин, трансформироваться в полноценную товарную биржу.

Платформа конкуренции БРИКС — в связи с тем, что Международный центр антимонопольного права и политики БРИКС хорошо себя зарекомендовал, следует и дальше развивать это направление, подчеркнул президент России, запустить межгосударственную платформу по справедливой конкуренции.

Платформа БРИКС по алмазам — для обхода сильной регуляции следует сформировать отдельную платформу БРИКС, акцентированную на драгоценных металлах и алмазах, предложил глава государства.
«Обсуждаются такие перспективные проекты, как формирование постоянной логистической платформы БРИКС, составление обзора транспортных маршрутов, открытие электронной коммуникационной площадки по транспорту, учреждение перестраховочного пула», — добавил глава государства.

Наука и культура БРИКС

Фото: сайт Кремля

Предупреждение пандемий — БРИКС удалось запустить собственную комплексную систему раннего предупреждения возникновения массовых инфекционных заболеваний, важно укреплять сотрудничество в области разработки вакцин и исследованию болезней.

Альянс БРИКС в области ИИ — Владимир Путин также привлек внимание участников к предложению создать альянс БРИКС в области искусственного интеллекта, чтобы регламентировать соответствующие технологии. Он также напомнил о кодексе этики в этой сфере, который разработали в России и предложил другим странам-участницам присоединиться к нему.

Фестивали БРИКС — за время российского председательства в объединении были успешно проведены множество международных мероприятий, эту тенденцию важно сохранить, отметил российский лидер. За год состоялись Международный кинофестиваль и Фестиваль культуры стран БРИКС, созданы Альянс народной танцевальной культуры и Ассоциация киношкол.

Спортивные игры БРИКС — состоявшиеся в Казани пятые Спортивные игры БРИКС, по словам президента, хорошо себя зарекомендовали и показали, что Россия обладает современной инфраструктурой, кадрами для проведения столь масштабных мероприятий. В связи с этим он предложил учредить координационный орган и межгосударственную программу, которые будут направлены на реализацию проектов в области спорта.
«Они впервые были организованы в открытом формате. Участие в соревнованиях приняли атлеты не только из государств объединения, но и из других более 80 стран мира. Эти Игры наглядно показали, что в России имеется современная инфраструктурная база, кадровый потенциал для проведения крупных спортивных мероприятий мирового уровня», — подчеркнул Путин.
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Лидеры стран БРИКС утвердили итоговую Казанскую декларацию саммита
23 октября 2024, 16:14

Фото: сайт Кремля

Лидеры стран-участниц БРИКС приняли итоговую Казанскую декларацию саммита, зафиксировав результаты как встречи на высшем уровне, так и всего председательства России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после заседания в расширенном составе. По его словам, декларацию распространят в ООН как совместный документ.
«Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой», — объявил Путин.
Он отметил, что Казанскую декларацию распространят в Организацию объединенных наций на совместный документ, в котором отражена позиция БРИКС по отношению к ситуации в мире, указаны перспективы развития объединения и подведены итоги председательства России.

Стоит отметить, что сам документ на данный момент пока не опубликован.

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В МИД РФ назвали провальными результаты голосования в Молдавии
Захарова: голосование в Молдавии провалилось, несмотря на фальсификации
23 октября 2024, 16:14

Фото: iStock/NatanaelGinting

Результаты голосования на президентских выборах в Молдавии были сфальсифицированы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала полученные результаты провальными. По ее словам, наблюдатели открыто признают их.

Дипломат обратила внимание на то, что молдавская диаспора в России была лишена права голоса.

Напомним, в понедельник, 21 октября, Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что за внесение в конституцию страны курса на вступление в Европейский союз проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%.

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#захарова
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Политолог Денисов раскрыл значение приезда Гуттериша на саммит БРИКС
Политолог Денисов назвал приезд Гуттериша на саммит БРИКС позитивным моментом
23 октября 2024, 15:53

Фото: iStock/chrisman

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов заявил, что приезд генсека ООН Антониу Гуттериша на саммит БРИКС в Казань демонстрирует независимость организации, а также то, что она не намерена игнорировать роль БРИКС в мире.
«Это демонстрация того, что ООН не является стороной конфликта, а находится над конфликтом и готова предлагать свои добрые услуги для его урегулирования. Это позитивный момент», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Денисов.

Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов также прокомментировал значение саммита БРИКС на мирово арене.

«На саммите БРИКС, в котором принял участие и Генеральный секретарь ООН, Путин открыто намекнул, что мир больше, чем пять стран. Когда Путин сказал, что нас объединяют общие ценности и мировоззрение, он чётко имел в виду, что в БРИКС будут люди и страны, которые ближе друг к другу во многих аспектах и которые нацелены развивать стратегию добрососедских отношений», — пояснил в беседе с RT Караханов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что государства НАТО могут присоединиться к объединению БРИКС, никаких возражений по данному вопросу нет.

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#платформа
#страны
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Стало известно, на кого союзники Лондона променяли Британию
Politico: союзники Лондона предпочли саммит БРИКС встрече стран Содружества
23 октября 2024, 15:32

Фото: iStock/nevenmn

Некоторые союзники Великобритании предпочли саммит БРИКС встрече глав стран Содружества Наций. Об этом информирует издание Politico.
Согласно информации газеты, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса намерены в этом году пропустить саммит ради БРИКС. Примечательно, что БРИКС также посетил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Встреча лидеров правительств государств Содружества проходит в Самоа с 21 по 26 октября. В ней принимают участие король Великобритании Карл III и премьер-министр страны Кир Стармер. Уточняется, что данный посетят представители 55 государств.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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Папуашвили заявил о подготовке госпереворота в Грузии
23 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии есть силы, которые собираются организовать государственный переворот после парламентских выборов. Такое заявление сделал спикер парламента Шалва Папуашвили.
«Все признаки указывают на то, что существует группа, которая готовится к перевороту», — заявил Папуашвили.

Он также отметил, что переворот планировался и ранее - после парламентских выборов в 2020 году. По словам спикера парламента Грузии, идет подготовка к тому, чтобы захватить власть в стране антидемократическим путем.

При этом к данному процессу привлечены местные наблюдательные организации, которые необходимы для составления фальшивых отчетов о выборах. Это позволит создать в Грузии «ложный повод для очередных беспорядков».

Выборы в парламент Грузии состоятся 26 октября.

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В Госдуме предложили экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию
Спикер ГД Володин предложил экстрадировать экс-главу «Роснано» Чубайса в Россию
23 октября 2024, 14:49

Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом информирует ТАСС.
Володин напомнил, что под руководством Чубайса прошла реформа российской энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, в то время как генерирующие мощности были приватизированы. По словам председателя Госдумы, заявления Чубайса о необходимости отдать электроэнергетику частникам, чтобы наращивать мощности, в итоге не привели ни к какому увеличению.

«А то только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — отметил Володин.

Напомним, Анатолий Чубайс был главой «Роснано» с 2008 по 2020 годы.

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