Лукашенко заявил о своем выдвижении на выборы президента Белоруссии в 2025 году

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в 2025 году. Об этом он сообщил в интервью ведущей Ольге Скабеевой.
«Да, Оля, пойду на выборы президента», — ответил он на вопрос ведущей о его кандидатуре на выборах.Выборы президента в Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Это голосование станет седьмым по счету в истории независимой Белоруссии. Первые выборы в стране прошли в 1994 году, тогда победу одержал Александр Лукашенко. С того времени глава государства не менялся. Президент Белоруссии избирается сроком на пять лет.
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