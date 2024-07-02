В Литве закупают «зубы дракона» и противотанковые ежи для обороны Вильнюса

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Руководство столицы Литвы разработало план по обороне Вильнюса. Как сообщил мэр Валдас Бенкунскас, для этого закупаются, в том числе, бетонные «зубы дракона» и противотанковые ежи, которые в случае опасности расставят на подступах к городу.
«Вильнюс как столица страны является одной из главных военных целей, поэтому необходимо сделать все возможное, помимо военных мер, для его защиты», – заявил глава города.Бенкунскас пояснил, что заграждения и противотанковые ежи поступят уже осенью. Согласно его планам, такие средства контрмобильности для военной техники должны окружать Вильнюс по всему периметру.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что поддерживает выход страны из Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает использовать, передавать и хранить подобное вооружение. Глава государства считает, что для обороны и роста боевой мощи нужно использовать все доступные средства.
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