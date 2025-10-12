ВСУ вновь атаковали городской автобус в Горловке
Приходько: беспилотник ВСУ атаковал городской автобус в Горловке
Беспилотник ВСУ вновь атаковал общественный транспорт в Горловке в ДНР. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
По его словам, нападение произошло в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе. Вражеский дрон ударил по автобусу маршрута №2. Информация о пострадавших не приводится.
Стоить отметить, что мэр сообщал об аналогичной атаке ВСУ на автобус этого маршрута накануне, 11 октября. Тогда же появилась информация о четырех раненых.
Известно, что Горловка регулярно подвергается обстрелам со стороны противника. Ситуация в городе остается напряженной.
