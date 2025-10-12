СК расследует удар ВСУ в Белгородской области, где пострадал ребенок
Следственный комитет России объявил о намерении начать проверку по факту удара ВСУ по Белгородской области, в результате которого пострадал восьмилетний ребёнок.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что следователи «детально установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц».
9 октября украинский беспилотник поразил жилой дом в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате пострадала восьмилетняя девочка.
У неё зафиксировали осколочные ранения головы, минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травму. Пациентку доставили в районную больницу в тяжёлом состоянии, медики оказали необходимую помощь и приняли решение направить её в детскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
За сутки до этого в селе Сергиевка Краснояружского района вследствие детонации дрона также пострадал местный житель — ему диагностировали минно‑взрывную травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу.
