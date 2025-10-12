СК расследует удар ВСУ в Белгородской области, где пострадал ребенок

12 октября 2025, 21:34

СК России расследует удар ВСУ по Новой Таволжанке, где пострадал ребенок

Фото: istockphoto/blinow61

Следственный комитет России объявил о намерении начать проверку по факту удара ВСУ по Белгородской области, в результате которого пострадал восьмилетний ребёнок.