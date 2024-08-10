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Минобороны озвучило потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли до 175 бойцов и 36 единиц техники в Курской области
10 августа 2024, 12:19
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 175 военных и 36 единиц бронетехники на Курском направлении. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВС РФ пресекли попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь территории России в районах населённых пунктов Ивашковское, Малая Локна и Ольговка.

Также российские войска ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников на окарине Суджи ракетой с термобарической головной частью. В результате удара были ликвидированы 15 боевиков ВСУ.



Кроме того, авиация ВКС России нанесла поражение резервам ВСУ в Сумской области Украины.

По итогам пятидневной атаки ВСУ, их общие потери на данном участке фронта составили до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка и 20 бронетранспортёров.

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#военная техника
#сво
NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по применению оружия НАТО
10 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские войска слишком вольно трактуют наложенные Западом ограничения на использование иностранного вооружения, что видно по их действиям в Курской области. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что до мая 2024 года союзники Украины запрещали её армии использовать западное оружие для ударов по российским территориям. Однако позднее они внесли правки и позволили это делать только при «наличии угрозы». После появления западной военной техники в Курской области возродилась дискуссия о допустимом радиусе применения ВСУ передаваемого вооружения.

Издание отмечает, что предпринимаемые украинскими войсками действия явно свидетельствуют о вольной трактовке требований Запада.

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#украина
#всу
#оружие
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Лукашенко заявил об уничтожении отправленных с Украины воздушных целей над РБ
10 августа 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Отправленные с Украины воздушные цели уничтожены над территориями РФ и РБ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что целей было около десяти, противовоздушная оборона перехватила их. Сейчас ведутся поиски уничтоженных целей. Белорусский лидер отметил, что у РБ и РФ единая ПВО. Он поручил белорусским военным провести соответствующие мероприятия, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от боевиков ВСУ Мартыновку в Курской области.

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ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью

Минобороны озвучило потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки
#россия
#украина
#белоруссия
#всу
#война
#сво
#новости
#пво
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ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью
Смирнов: ПВО сбила ракету ВСУ в небе над Курской областью
10 августа 2024, 12:27

Фото: iStock/bpawesome

Дежурные средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Он поблагодарил российских военных, которые оперативно ликвидировали угрозу.

Ранее, в 12:15 по московскому времени, в Курской области была объявлена ракетная опасность.

Украинские войска начали производить массированные обстрелы территории российского региона рано утром 6 августа. Они предприняли попытку прорыва госграницы и продвижения вглубь Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа, из которого эвакуировали местных жителей.

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ВС РФ зачистили Мартыновку от ВСУ

Минобороны озвучило потери ВСУ на Курском направлении за минувшие сутки
#пво
#ракета
#всу
#курская область
#обстрел
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Серьёзные бои в Курской области, продвижение ВС РФ под Торецком: последние новости СВО
МО РФ: с начала боев в Курской области противник потерял 1120 боевиков
10 августа 2024, 12:26

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области обстановка постепенно стабилизируется, ВС РФ с помощью прибывших резервов выбивают противника из занятых населенных пунктов, продвижение ВСУ в регионе остановлено, при этом армия России развивает наступление на Торецком и Покровском направлениях.
Последние новости с полей спецоперации, а также из Курской области приводит редакция «Радио 1».

Курская область


Российские бойцы смогли отбить Мартыновку у ВСУ. В настоящее время она находится под контролем ВС РФ.

«Бойцы первой штурмовой бригады, взаимодействуя с 810-й бригадой морской пехоты отбили у украинских нацистов н.п Мартыновка в Курской области», — заявил командующий спецназом «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, который сейчас также находится в Курской области.

Контроль ВСУ над селом позволял им устраивать засады на трассе 38К-004, что препятствовало как эвакуации оставшихся жителей в Судже, так и налаживанию снабжения города.

По данным депутата ГД Андрея Гурулева, Украина бросила в российское приграничье серьёзные силы и средства. Он подчеркнул, что в Курскую область вошли не ДРГ, а регулярная украинская армия и быстро выгнать боевиков не получится.

«Да, противник пока остановлен, но это не значит, что там тишина, там идут серьёзные бои. Они тащат со своей территории подкрепление, динамика большая, боевые действия идут непрерывно», — заявил Гурулев.

По последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники.

В настоящее время боевики ВСУ под давлением российских сил, включающих в себя СпН «Ахмат» ВС РФ, отряд ветеранов Вагнера «Искра» и других, прячутся в лесах, заброшенных зданиях и выступают в качестве диверсантов. Пытаются удержаться в некоторых населенных пунктах.

С появлением резервов из числа опытных подразделений картина приграничного сражения в Курской области начала меняться. Работа по выдавливанию противника за пределы РФ продолжается.


Торецкое направление


Армия России продвинулась западнее Нью-Йорка (Новгородско), заняв леса и лесопосадки. Противник вынужден отходить к Пантелеймоновке, также происходит смыкание котла в Нью-Йорке, однако предполагается, что ВСУ уже отошли и оттуда. С мест сообщают, что украинцы уходят малыми группами по ночам.

Также зафиксированы серьезные успехи ВС РФ в районе Пантелеймоновки. Российские силы развивают успех по направлению к Сухой Балке, двигаясь в тыл противника, где он удерживает серьезные, но последние позиции для широкого охвата Торецка.

Покровское направление


Здесь продолжаются серьезные бои. Российская армия завершает зачистку Ивановки, которая уже находится под контролем наших войск и начала продвигаться к соседней Гродовке. По последним данным, российским бойцам удалось войти в населенный пункт и зацепиться на его окраинах.

Также ВС РФ постепенно пробиваются к Новогродовке по железнодорожному полотну. Противник пока стабилизировать обстановку на данном участке не может.

Кураховское направление


С данного направления приходят новости о полном освобождении от ВСУ села Невельское, которое находится недалеко от Красногоровки. В населенном пункте российские бойцы подняли флаг России.

Северское направление


ВСУ подтягивают серьезные резервы для остановки продвижения российской армии в Переездном. Активно работает наша авиация, наносятся мощные удары по пункту дислокации противника в районе Верхнекаменского.

ВСУ при этом укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения на северо-западе и юго-западе Северска. Кроме того, украинские резервы идут в районы Ямполя, Дроновки, Переездного, Васюковки и Миньковки, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке.

«По характеру действий противника с большой долей вероятности можно говорить о том, что все эти мероприятия направлены на недопущение создания огневого мешка для украинской группировки, находящейся западнее Кременной, Лисичанска и в самом Северске», — написал Марочко.

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ВС РФ зачистили Мартыновку от ВСУ
Алаудинов: ВС РФ зачистили Мартыновку от боевиков ВСУ в Суджанском районе
10 августа 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российская армия контролирует Мартыновку в Суджанском районе Курской области. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил генерал-майор Апты Алаудинов.
«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много. Но если сказать правильно, она, в принципе, уже взята под контроль. Мы максимально уже контролируем ситуацию», — сказал офицер.

Украинские неонацисты попытались прорвать оборону в приграничье под Курском 6 августа. ВС РФ и Росгвардия направили в указанный район дополнительные силы. Отпор радикалам ВСУ также дают пограничники.

В ООН уже заявляли, что подобные действия Киева только усиливают напряженность ситуации, а в Госдепе США отметили, что контактируют с Украиной по текущей ситуации, однако, по их мнению, нет ничего особенного в том, что Украина заранее не согласовала свои действия с Вашингтоном.

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#россия
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#война
#сво
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Украинские заключённые участвуют в атаках на Курскую область
В ВСУ рассказали об участии украинских заключённых в боях в Курской области
10 августа 2024, 11:57

Фото: iStock/Sinenkiy

В боевых действиях на территории Курской области принимают участие бывшие украинские осуждённые. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на слова украинского офицера с позывным «Алекс».
По его словам, задачи заключёнными «выполняются без замечаний».

В материале уточняется, что эта информация не была подтверждена официально.

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что в ряды ВСУ вступили порядка 5,5 тысяч осуждённым. Треть из них была осуждена за совершение тяжких преступлений, включая убийства, участие в бандитских группировках и вымогательство.

В Курской области на фоне продолжающихся боёв был введён режим контртеррористической операции (КТО).

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#украина
#курская область
#атака
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Наёмник из Бучи дал сенсационные показания, прояснившие вопрос о мародёрстве в городе
Прокуратура Чехии обжалует наказание наёмнику за преступления в Буче
10 августа 2024, 11:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Прокуратура Чехии намерена обжаловать приговор гражданину страны Филипу Симану, служившему наёмником в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы по статьям о незаконной службе в иностранной армии и мародёрстве. По чешскому законодательству, он был обязан получить разрешение президента, прежде чем записываться в ВСУ. Однако Симан привёл слова премьер-министра Петра Фиалу, который в 2022 году заявлял, что гражданам, отправившимся участвовать в украинском конфликте, не грозит уголовное преследование.

Говоря о мародёрстве, наёмник оправдался, что поступал также, как и остальные. Он брал из жилых домов золотые и серебряные инвестиционные слитки, ювелирные украшения, электронные приборы и другое. Эти показания проясняют вопрос о том, кто именно крал имущество украинских беженцев в населённых пунктах Буча и Ирпень.

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#всу
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#чехия
#приговор
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В Льговском районе Курской области нет боевых действий
ТАСС: В Льговском районе Курской области боевые действия не ведутся
10 августа 2024, 11:33

Фото: istockphoto/N-sky

В Льговском районе под Курском боевые действия не ведутся. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава района Сергей Коростелев.
«На территории Льговского района никаких боевых действий нет и не было. Все населенные пункты под управлением Российской Федерации», — прокомментировал чиновник, добавив, что в районе функционирует электроэнергия.

Глава Льгова Алексей Клемешов отметил работу Росгвардии и полицейских, которые несут службу в усиленном режиме. По его словам, на городской территории не зафиксировано ни одного случая мародерства за последнее время.

Боевики ВСУ попытались прорваться на российскую территорию 6 августа. Противнику дают отпор ВС РФ и погранслужба ФСБ. По мнению аналитиков, действия украинских радикалов разработали в НАТО.

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#россия
#украина
#курская область
#война
#сво
#всу
#вс рф
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В Харькове военкомы незаконно задержали мужчину
«Страна.ua»: военкомы незаконно задержали мужчину в Харькове
10 августа 2024, 11:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В Харькове трое сотрудников военкомата насильно задержали мужчину. Инцидент попал на видео, которое приводит украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) затащили в микроавтобус мужчину с заломанными руками. Однако при задержании не присутствовал полицейский, что является нарушением законодательства страны.

Мимо происходящего проезжал мужчина, который и заснял всё на видео. Он указал военкомам на незаконность их действий и потребовал освободить мужчину.

Напомним, что с 25 февраля 2022 года на Украине проводится всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

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