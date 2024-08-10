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Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 175 военных и 36 единиц бронетехники на Курском направлении. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВС РФ пресекли попытки мобильных групп ВСУ прорваться вглубь территории России в районах населённых пунктов Ивашковское, Малая Локна и Ольговка.
Также российские войска ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников на окарине Суджи ракетой с термобарической головной частью. В результате удара были ликвидированы 15 боевиков ВСУ.
Кроме того, авиация ВКС России нанесла поражение резервам ВСУ в Сумской области Украины.
По итогам пятидневной атаки ВСУ, их общие потери на данном участке фронта составили до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка и 20 бронетранспортёров.
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Также российские войска ударили по пункту временной дислокации иностранных наёмников на окарине Суджи ракетой с термобарической головной частью. В результате удара были ликвидированы 15 боевиков ВСУ.
Кроме того, авиация ВКС России нанесла поражение резервам ВСУ в Сумской области Украины.
По итогам пятидневной атаки ВСУ, их общие потери на данном участке фронта составили до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, включая 22 танка и 20 бронетранспортёров.
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Анастасия Чинкова