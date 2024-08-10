ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью

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Дежурные средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Он поблагодарил российских военных, которые оперативно ликвидировали угрозу.
Ранее, в 12:15 по московскому времени, в Курской области была объявлена ракетная опасность.
Украинские войска начали производить массированные обстрелы территории российского региона рано утром 6 августа. Они предприняли попытку прорыва госграницы и продвижения вглубь Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа, из которого эвакуировали местных жителей.
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Ранее, в 12:15 по московскому времени, в Курской области была объявлена ракетная опасность.
Украинские войска начали производить массированные обстрелы территории российского региона рано утром 6 августа. Они предприняли попытку прорыва госграницы и продвижения вглубь Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа, из которого эвакуировали местных жителей.
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Анастасия Чинкова