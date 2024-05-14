Марочко предрёк неблагоприятное для ВСУ развитие на Харьковском направлении

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Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что сегодня события на Харьковском направлении для российской армии развиваются динамично.
А вот для ВСУ, добавил эксперт, ситуация будет складываться не лучшим образом.
До этого в добровольческом батальоне «БАРС-13», где успешно применяют дроны-камикадзе, показали работу по позициям врага.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
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«Ситуация развивается неплохо, динамично. Как и все военнослужащие, я немного суеверен, поэтому не хочу рассказывать события, которые будут развиваться в ближайшее время, но явно они будут не в пользу украинского командования. Динамика продвижения наших войск неплохая. Уничтожается большое количество личного состава противника, и военной техники», — отметил в беседе с RuNews24.ru Марочко.
До этого в добровольческом батальоне «БАРС-13», где успешно применяют дроны-камикадзе, показали работу по позициям врага.
«Официально нас не выделяют в какие-то силы или войска, наша отрасль развивается стремительно. Нет пока устоявшихся штатных расписаний, каких-то наставлений. Все экспериментируют и постоянно пробуют что-то новое. Если вспомнить, как я сам начинал воевать как бэпэлэашник, — таких бы лещей сам себе выписал сегодня! Но мы учились и сейчас учимся», — поделился в беседе с RT командир группы.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
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Мелисса Тимофеева