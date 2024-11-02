В Верховной раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО

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Эффективность украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) снизилась после массового перевода военных из этого рода войск в пехоту. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она указала на то, что в последнее время украинские войска стали намного хуже сбивать дроны-камикадзе. Это происходит из-за того, что военных из подразделений ПВО переводят в пехоту из-за значительного дефицита личного состава.
Ранее в этот день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС сообщил, что в районах населённых пунктов Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось очагов сопротивления ВСУ из-за массовой сдачи военных в плен.
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Анастасия Чинкова