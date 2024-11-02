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В Верховной раде заявили о снижении эффективности украинской ПВО

Безуглая: из-за перевода бойцов в пехоту снизилась эффективность украинской ПВО
Фото: iStock/sgolovunin

Фото: iStock/sgolovunin

Эффективность украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) снизилась после массового перевода военных из этого рода войск в пехоту. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.


Она указала на то, что в последнее время украинские войска стали намного хуже сбивать дроны-камикадзе. Это происходит из-за того, что военных из подразделений ПВО переводят в пехоту из-за значительного дефицита личного состава.

Ранее в этот день председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС сообщил, что в районах населённых пунктов Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР не осталось очагов сопротивления ВСУ из-за массовой сдачи военных в плен.

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#верховная рада
#украина
МО РФ: Российские войска поразили пункт управления батальона «Кракен»
02 ноября 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Российские войска нанесли удар по пункту управления украинского националистического формирования «Кракен». Кроме того, был поражён объект энергетической инфраструктуры, обслуживавший потребности ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что удары комбинированные наносились с использованием ракетных войск и артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, оперативно-мтактической и армейской авиации. Кроме указанных целей, были поражены также инфраструктура военного аэродрома ВСУ, топливная база, склад боеприпасов и цех, где производилась сборка ударных беспилотников.

Также были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, добавили в оборонном ведомстве. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты ATACMS, три французские управляемые авиабомбы и 50 БПЛА самолётного типа.

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На Украине полицейские, вероятно, убили призывника во время мобилизации
02 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/olegda88

Полицейские, по предварительным данным, убили призывника в Ровенской области. Об очередном акте жёсткой силовой мобилизации на Украине сообщает местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что это произошло в городе Сарны Ровенской области. В ходе задержания местному жителю стало плохо. Полицейские силой повалили его на землю. Один из силовиков наступил ему на шею коленом, после чего мужчина перестал двигаться и не вставал. На асфальте появилась его кровь.

Увидевшие происходящее прохожие поспешили отогнать правоохранителей, кто-то попытался вызвать скорую помощь.

После произошедшего в местной полиции заявили, что задержанный якобы просто потерял сознание, но после пришёл в себя в машине скорой помощи и отказался от госпитализации. В такую версию поверили не все очевидцы тех событий.

В сети постоянно появляются кадры мобилизации на Украине, на которых сотрудники военкоматов с применением физической силы заталкивают людей в свои микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

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Названы последствия прорыва ВС РФ у Дзержинска, которых боятся ВСУ
NYT: ВСУ опасаются катастрофических последствий прорыва ВС РФ у Дзержинска
02 ноября 2024, 12:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска опасаются катастрофических последствий прорыва подразделений ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, поскольку это грозит обрушением обороны. Об этом пишет газета The New York Times.
Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в беседе с изданием отметил, что потеря позиций грозит тем, что все подразделения в Дзержинске лишатся возможности снабжения и материально-технического обеспечения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что взятие под контроль Угледара и скорое освобождение Дзержинска даст российским войскам положительные тактические перспективы на ключевых направлениях боевых действий.

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#сво
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Двое солдат ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области
02 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

В сентябре против двух солдат ВСУ было возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области. Скоро их будут судить, информирует СК РФ в своём Телеграм-канале.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Виталия Панченко и Ивана Дмитракова. Они обвиняются в совершении террористического акта на территории Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, 7 августа Дмитраков и Панченко совместно с украинской армией незаконным путём проникли на территорию России. Они использовали военную технику и взрывные устройства. Находясь в стране, они много раз открывали огонь на поражение по российским солдатам и мирным жителям.

Фигуранты уголовного дела насильно погрузили трёх россиян в кузов грузового автомобиля и вывезли их на Украину.

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В школе Волоколамска увековечили память погибшего участника спецоперации
02 ноября 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамской начальной школе №4 открыли памятный стенд, посвящённый погибшему участнику СВО Александру Конышеву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Торжественное мероприятие в здании, где учился Конышев, приурочили ко дню его рождения. Сегодня Александру исполнилось бы 34 года. Ранее он был посмертно награждён орденом Мужества.

Призванный в рамках частичной мобилизации, он проявил себя как настоящий мужчина, воевал решительно и отважно. Год назад Александр погиб, закрыв собой друга при миномётном обстреле.
«Безмерное уважение защитнику, отдавшему жизнь ради спасения других и ради Победы, которая непременно будет за нами! Низкий поклон и вечная слава нашему воину!» – сказала глава муниципалитета Наталья Козлова.
В открытии памятного стенда также участвовали родственники военного, депутаты, учащиеся начальных классов Привокзальной школы и юнармейцы.

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Армия России освободила от ВСУ Кураховку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Кураховку в ДНР
02 ноября 2024, 12:24

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы российской армии освободили Кураховку в Донбассе от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны России.
«В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, в Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Першотравневое в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в ДНР.

Тнм временем председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.

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«Дядя, не получается ничего у тебя»: в Раде раскритиковали Зеленского за ход конфликта
Дубинский обратился к Зеленскому после его слов об окончании конфликта
02 ноября 2024, 12:05

Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его заявления об окончании конфликта. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В интервью южнокорейским медиа Зеленский заявил, что кандидату в президенты США Дональду Трампу не удастся остановить конфликт на Украине, если он захочет это сделать в случае победы на выборах. Однако Дубинский указал на то, что не получается как раз таки у Зеленского, который не может даже стабилизировать фронт, не говоря уже о возврате территорий.

Ранее, во вторник, генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт обрушился под натиском российских войск из-за разбалансировки управления, усталости бойцов и дефицита резервов.

Напомним, что с ноября прошлого года Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Незадолго до ареста депутат обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции в стране и в попытках зачистки оппозиции.

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#верховная рада
#всу
#дональд трамп
#конфликт
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Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после подрыва на мине и остался жив
02 ноября 2024, 11:41

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Боец ВС РФ восемь часов полз к своим после того, как ему миной оторвало ногу. Историю спасения военного рассказывает kp.ru.
Уроженец Оренбурга Виктор Стешов отправился в зону СВО добровольцем в октябре 2022 года. Он участвовал в боевых действиях на Лисичанском направлении в ЛНР. В ноябре в ходе штурма он наступил на противопехотную мину, и ему оторвало ногу. Самостоятельно наложив себе жгут, боец отправился в сторону полевого госпиталя. Он полз восемь часов, после чего ему оказали помощь, а затем отправили в больницу в Луганске.

Мужчину длительное время мучали фантомные боли, но ему удалось «договориться» с головой. После прохождения лечения он отправился на восстановление в Анапу. По индивидуальной программе реабилитации ему полагался протез, который в итоге изготовила фирма из Ростова-на-Дону, тщательно подгоняя и примеряя его.

После завершения курса лечения Виктор понял, что ему некуда идти и отправился в ближайший храм. Священник подсказал ему адрес церковного приюта для попавших в тяжёлую жизненную ситуацию людей. Там военный нашёл временное пристанище. Несмотря на травму и протез он с удовольствием работает на гуманитарном складе, помогая разгружать помощь, а также трудится в храме.

Он рассказал, что в зоне боевых действия не раз оказывался на волоске от смерти, но именно благодаря вере остался жив.

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#спасение
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Лавров объяснил, как повлияет на Киев срыв договоренностей
Лавров: срывая договоренности, у Киева остается все меньше территорий
02 ноября 2024, 11:33

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Чем дольше украинское руководство срывает ранее существовавшие договоренности, тем меньше территорий остается у страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках своего выступления на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.
Лавров подчеркнул, что Украине необходимо признать сложившиеся реалии «на земле».

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, если бы руководство Украины выполнило все пункты Минских соглашений в 2014 году, то военного конфликта вообще не произошло бы.

Ранее Лавров заявлял, что украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. По его словам, Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.

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#россия
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