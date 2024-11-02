Названы последствия прорыва ВС РФ у Дзержинска, которых боятся ВСУ

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Украинские войска опасаются катастрофических последствий прорыва подразделений ВС РФ в районе Дзержинска (украинское название Торецк) в ДНР, поскольку это грозит обрушением обороны. Об этом пишет газета The New York Times.
Командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в беседе с изданием отметил, что потеря позиций грозит тем, что все подразделения в Дзержинске лишатся возможности снабжения и материально-технического обеспечения.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что взятие под контроль Угледара и скорое освобождение Дзержинска даст российским войскам положительные тактические перспективы на ключевых направлениях боевых действий.
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Анастасия Чинкова