Лётчик ВКС рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье счёт в банке

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Российский лётчик, с чьей помощью украинские спецслужбы пытались угнать бомбардировщик Ту-22М3, рассказал, что вербовщики оформили на его семью счёт в банке. Их планировалось вывезти на Украину через Турцию и Молдавию.
Об этом сотрудникам ФСБ рассказал сам пилот Военно-космических сил РФ. Видеозапись беседы показал телеканал «Россия-1». По словам лётчика, с ним на связь вышел представитель украинской военной разведки, который представился как Павло. Сначала он просил раздобыть чертежи и техническую документацию бомбардировщика, а затем предложил угнать самолёт в Молдавию. За содействие ему предлагалось три миллиона долларов и гражданство Италии.
Пилот не повёлся на посулы и не пошёл на сделку с противником, а обратился в ФСБ. Попытка угона боевого самолёта за границу была сорвана. По мнению представителей российских силовых структур, Молдавия была выбрана в качестве конечного пункта маршрута угоняемого самолёта потому, что там украинские спецслужбы «чувствуют себя вольготно». В ФСБ также отметили, что в погоне за «медийным успехом» СБУ часто идёт на обман и шантаж, но пренебрегает элементарной конспирацией, поэтому их попытки проваливаются.
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Александр Бойцов