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Украинская армия предпринимает попытки контратак. ВС РФ заходят вглубь обороны ВСУ в районе Нью-Йорка. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где удалось продвинуться российским бойцам расскажет редакция «Радио 1».
Харьковское направление
ВСУ провели серию атак в районе Глубокого. Украинским войскам удалось зацепиться за окраины населенного пункта. Бои продолжаются в Волчанске, линия боевого соприкосновения остается прежней. Российская армия атакует позиции противника на реке Волчья и в районе Тихого.
Александро-Калиновское направление
По информации портала «Рыбарь», российским войскам удалось расширить зону контроля в Дружбе и Кирово (Пивничном).В районе Нью-Йорка штурмовые группы ВС РФ зашли на 800 метров вглубь обороны ВСУ.
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Часовоярское направление
ВС РФ продолжают штурмовать восточные окраины Часова Яра. Есть небольшие продвижения. В районе Клещеевки идут встречные бои. Также российские бойцы продвигаются со стороны Калиновки через лесной массив.
Авдеевское направление
Российская армия наступает южнее Новоалександровки и на рубеже Евгеньевка — Восход. Есть тактические успехи.
Донецкое направление
Ожесточенные бои развернулись на окраине Константиновки, ВСУ оказывают серьезное сопротивление, не давая российским войскам продвинуться в населенном пункте. Контратаковали ВСУ в районе Парасковиевки, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции. Успеха достичь не удалось, все попытки атак были отражены.
В Невельском без изменений, украинский гарнизон прочно держится за свои позиции.
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Анастасия Хохлова