Российский десантник штурмовал занятую ВСУ квартиру в Часовом Яре через балкон

Фото: istockphoto/Leestat
Российский десантник в Часовом Яре применил цирковой трюк, штурмуя захваченную ВСУ квартиру в многоэтажном доме. Он положил доску между двумя полуразрушенными балконами и по ней пробрался в помещение, на ходу ведя огонь по противнику.
Видеозапись находчивых и отважных действий бойца 98-й воздушно-десантной дивизии опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, что снятая с петель дверь, которую российский военный положил между остатками балконов, ничем не закреплена и вибрирует при каждом шаге. Боец пробует её на прочность, прежде чем поставить ногу.
Добравшись до окна соседней квартиры, десантник открывает огонь по солдатам ВСУ, явно не ожидавшим атаки со стороны окна. Смелость и находчивость помогла российскому бойцу одержать верх над противником.
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Александр Бойцов