Залужный подтвердил, что украинская армия покинула Марьинку

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный подтвердил переход Марьинки под полный контроль российских войск.
«Украинские войска отошли, на некоторых позициях окопались за городом, где-то — дальше», — прокомментировал ситуацию Залужный в ходе брифинга.
Напомним, 25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка в Донецкой Народной Республике.
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Евгения Парфентьева