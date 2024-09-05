«Люблю, скорблю»: жена обвинила участника СВО в измене и отправила ему траурный венок

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Жительница ХМАО обвинила мужа, который сейчас находится в зоне спецоперации, в измене и отправила ему венок с траурной лентой. Об этом сообщает URA.RU.
Российский боец записал видео с распаковкой посылки от жены. Впоследствии этот ролик он направил и в полицию в качестве доказательств. На кадрах видно, как мужчина достает венок с черной лентой.
Также внутри была консервная банка, на которой женщина также написала: «Как был нищим, так и останешься».
Мужчина рассказал, что его жена работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.
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«Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь», — гласила надпись на траурной ленте.
Также внутри была консервная банка, на которой женщина также написала: «Как был нищим, так и останешься».
Мужчина рассказал, что его жена работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.
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Элина Позднякова