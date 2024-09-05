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Неизвестные сожгли могилу ветерана СВО под Екатеринбургом. Об этом сообщает агентство URA.RU.
Отмечается, что это произошло в посёлке Монетном в Свердловской области. Неизвестные подожгли могилу Владимира Кожевникова, который был награждён медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке».
Родственники погибшего солдата считают, что правоохранительные органы должны завести уголовное дело по факту осквернения могилы героя. Также они утверждают, что такие действия можно считать дискредитацией ВС РФ и СВО.
Ранее сообщалось, что на Камчатке могилу для погибшего участника СВО вырыли прямо посреди дороги.
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Родственники погибшего солдата считают, что правоохранительные органы должны завести уголовное дело по факту осквернения могилы героя. Также они утверждают, что такие действия можно считать дискредитацией ВС РФ и СВО.
Ранее сообщалось, что на Камчатке могилу для погибшего участника СВО вырыли прямо посреди дороги.
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Анастасия Чинкова