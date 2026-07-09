Любовь Успенская назвала неуместной идею Госдумы о публикации доходов звёзд
Певица Любовь Успенская прокомментировала инициативу Государственной думы о раскрытии гонораров артистов.
Ранее в Госдуме выступили с идеей обнародовать сведения о вознаграждениях артистов, чьи выступления оплачиваются из государственной казны.
В разговоре с изданием «Абзац» Успенская подчеркнула, что в текущей ситуации обсуждение расходов на выступления уступает место более важным темам.
«Я считаю, что сегодня неуместно говорить о государственном бюджете и оплате, когда в стране СВО. Надо всё-таки подумать больше о нуждах, в которых нуждается наша страна и наша армия», — заявила Любовь Залмановна.Кроме того, певица отметила, что не работает за счёт государственных бюджетов, а финансирует свою деятельность самостоятельно, поэтому тема раскрытия гонораров её не затрагивает.