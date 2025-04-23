Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и бывший президент Украины Петр Порошенко* являются людьми-функциями, которыми на самом деле управляет Запад. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его мнению, сейчас западные страны пытаются «откреститься» от своих ошибок и дистанцироваться от киевского режима.
«Похоже, что на Западе есть желание дистанцироваться от нынешнего [киевского] режима и все беды переложить на его плечи. Винить именно украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко. Это все люди-функции, которые ни личных ценностей не имеют, ни самостоятельности в принятии решений», — поделился политолог в беседе с «Известиями».Вместе с тем в Госдуме прокомментировали сообщения СМИ о готовности Украины отказаться от 20% своей территории. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Андрей Колесник отметил, что подобные заявления интересны, но не соотносятся с реальностью, так как Киев декларирует одно, а делает совершенно противоположное. По его словам, ВС РФ следует продолжать свою работу, особенно учитывая их «серьезный наступательный порыв», который ни в коем случае нельзя ломать.
«Тем не менее, если такие вот даже разговоры где-то просачиваются, ну это уже неплохо, потому что движение, скажем так, в нужную сторону», — отметил парламентарий.Читайте также:
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