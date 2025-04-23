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«Люди-функции»: политолог раскрыл, кто управляет Зеленским и Порошенко*

Политолог Дудчак: Зеленский и Порошенко* являются людьми-функциями для Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и бывший президент Украины Петр Порошенко* являются людьми-функциями, которыми на самом деле управляет Запад. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его мнению, сейчас западные страны пытаются «откреститься» от своих ошибок и дистанцироваться от киевского режима.
«Похоже, что на Западе есть желание дистанцироваться от нынешнего [киевского] режима и все беды переложить на его плечи. Винить именно украинского лидера Владимира Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко. Это все люди-функции, которые ни личных ценностей не имеют, ни самостоятельности в принятии решений», — поделился политолог в беседе с «Известиями».
Вместе с тем в Госдуме прокомментировали сообщения СМИ о готовности Украины отказаться от 20% своей территории. В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Андрей Колесник отметил, что подобные заявления интересны, но не соотносятся с реальностью, так как Киев декларирует одно, а делает совершенно противоположное. По его словам, ВС РФ следует продолжать свою работу, особенно учитывая их «серьезный наступательный порыв», который ни в коем случае нельзя ломать.
«Тем не менее, если такие вот даже разговоры где-то просачиваются, ну это уже неплохо, потому что движение, скажем так, в нужную сторону», — отметил парламентарий.
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*входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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Политолог объяснил отмену поездки Рубио на переговоры по Украине в Лондон
Американист Дудаков: Отменой поездки Рубио в Лондон, США шантажируют ЕС и Киев
23 апреля 2025, 14:37

Фото: iStock/sb2010

Вашингтон планирует применить механизм давления на европейцев и украинцев, который ранее применялся после конфликта с Владимиром Зеленским в Белом доме. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по урегулированию украинского конфликта.

«Пока не стоит говорить об однозначном провале переговорного процесса по Украине. Мы видим, что многие европейские ястребы и лоббисты Киева отказываются принимать предложения Трампа с признанием территориальных приобретений России. Как минимум в виде Крыма», — отметил Дудаков в беседе с RT.

При этом он добавил, что ЕС и Украина не смогут долго противостоять России без поддержки США.

«Поэтому сейчас команда Трампа включает тот же шантаж, который применялся сразу после перепалки с Зеленским в Белом доме», — подчеркнул эксперт.

Шантаж будет заключаться в полном выходе США из конфликта. Таким образом Вашингтон поставит Европу и Украину перед фактом, что они могут остаться один на один с Россией.

Тем временем вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в украинском конфликте уже следует сделать финальные шаги к завершению боев и «заморозке границы на уровне, близком к нынешнему», пишут argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

Вэнс также отметил, что Вашингтон выйдет из переговоров по Украине, если стороны не примут его предложения.

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«Пока не будет денацифицирована»: в Госдуме ответили на план Трампа по Украине
Депутат Красов: на Западе не слышат Россию, Москве нужна денацификация
23 апреля 2025, 13:49

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

На Западе не слышат позицию России, Москве нужна демилитаризация и денацификация Украины, чтобы устранить первопричины конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов, комментируя сообщения СМИ о плане президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, предлагаемые меры лишь отложат конфликт на некоторое время.
«Все предложения в данном моменте от Соединенных Штатов Америки и все предложения от руководства европейских стран направлены прежде всего на затяжку конфликта на Украине <…> Предложение… наших западных коллег, представляющих Европейский cоюз и новую администрацию Трампа, не устраняет первопричину этого конфликта», — поделился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал статью Asia Times о том, что ВМС США прекратили разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения из-за проблем с бюджетом и неэффективности. В разговоре с «Известиями» военный эксперт пояснил, что Вашингтон уже много лет обещает поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты, но безрезультатно. Он обратил внимание, что американский ВПК называют самым передовым в мире, но при этом он отстает от России в сфере ПВО, гиперзвука и подводных атомных лодок.
«Соединенным Штатам не хватает научных компетенций, которые были у нашей страны еще с советских времен. Они были приумножены научным вкладом современных ученых и конструкторов. <…> Тем самым Россия стала передовиком в гиперзвуковой гонке. Именно наша страна первая официально поставила гиперзвуковое оружие на вооружение», — подчеркнул Михайлов.
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В небе над Татарстаном уничтожили несколько БПЛА
SHOT: в Елабуге уничтожили два беспилотника
23 апреля 2025, 12:54

Фото: iStock/ aapsky

Жители города Елабуга в Татарстане передали об уничтожении нескольких беспилотников (БПЛА) в небе, сообщил Телеграм-канал SHOT.
По имеющейся информации, сбили два БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что атака происходила с помощью беспилотников UJ-22 Airbone. Данных о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

В настоящее время закрыт аэропорт Бегишево в Нижнекамске, где ввели план «Ковёр».

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области здание детского сада и магазин получили повреждения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида.

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Бойцы ВС РФ освободили Тарасовку в ДНР
Минобороны: российские военные освободили село Тарасовка в ДНР
23 апреля 2025, 12:31

Фото: iStock/zim286

Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что в результате ночной атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Брянской области повреждены здание детского сада и магазин.

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FT: отмена поездки Рубио и Уиткоффа в Лондон снижает важность переговоров по Украине
23 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/ Silent_GOS

Нежелание государственного секретаря США Марко Рубио ехать в Лондон снижает важность украинских переговоров, которые пройдут в Лондоне, сообщила газета Financial Times (FT).
«Некоторые европейские чиновники ранее рассматривали [встречу] как подтверждение того, что они наконец-то получили место за столом переговоров», — обратили внимание авторы материала.

Подчеркивалось, что решение государственного секретаря США стало ударом для европейских чиновников, поскольку оно показало настоящее Штатов к роли Европы в переговорах по Украине. По их словам, параллельно заявленный план Уиткоффа посетить Российскую Федерацию в скором времени «сыплет соль на рану» для стран Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о встрече Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, призвав ориентироваться на первоисточники информации.

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