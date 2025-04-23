«Люди-функции»: политолог раскрыл, кто управляет Зеленским и Порошенко*

На Западе не слышат позицию России, Москве нужна демилитаризация и денацификация Украины, чтобы устранить первопричины конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов, комментируя сообщения СМИ о плане президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, предлагаемые меры лишь отложат конфликт на некоторое время.