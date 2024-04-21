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«Люди не готовы»: украинский пленный рассказал о сроке обучения в ВСУ

Украинский пленный рассказал, что попал на передовую из-за нехватки людей
21 апреля 2024, 17:53
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский пленный рассказал, как попал на передовую из-за нехватки людей. Его слова приводит Telegram-канал «Соловьёв Live».

Военный из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что Минобороны Украины отдало приказ забирать людей из разных частей и отправлять их на передовую.

При этом пленный отметил, что зачастую на фронт идут совершенно неподготовленные военные. Средний срок обучения – это 5-6 дней.



Он добавил, что и сам был совершенно не готов к участию в боевых действиях и, тем более, к убийству людей.

Ранее украинский военнопленный Борис Мерва рассказал, что в ВСУ мобилизуют даже имеющих серьёзные проблемы со здоровьем людей. Так, у него было два микроинсульта, травма головы и варикозное расширение вен. Но даже с этим набором заболеваний мужчину призвали на фронт.

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Глава Одесской ОВА Кипер сообщил об ударе по объекту портовой логистики
21 апреля 2024, 17:55

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава региональной военной администрации Олег Кипер написал в своем Telegram-канале, что по объекту портовой логистики Одесской области нанесен точечный удар.

Тип объекта и степень разрушений не сообщаются. Информации о пострадавших также не поступало.

Отмечается, что удар был нанесен по объекту после обеда в воскресенье, 21 апреля.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Они могли произойти после падения управляемых ракет, запущенных из акватории Черного моря.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2
Подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2 везут в подмосковный парк «Патриот»
21 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Michele Ursi

Подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ. Чтобы сдвинуть немецкую боевую машину, специалистам эвакуационной бригады пришлось разрывать гусеницы танка с помощью подрыва.

Ранее журналист Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале «Соловьев Live» кадры вывоза танка с поля боя.

Напомним, российский артиллерист Сергей Лазаренко одним ударом поразил танк Leopard 2. Удар был произведён из самоходной гаубицы «Мста-СМ2». Военнослужащий рассказывал, что немецкая техника очень хорошо горит, поэтому её легко уничтожить даже одним снарядом.

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Global Times: Россия уже сейчас может нанести последний удар по Украине
21 апреля 2024, 16:51

Фото: iStockOlena Bartienieva

Россия способна нанести последний удар, который приведёт к поражению Украины. Об этом сообщает Global Times.

Отмечается, что вне зависимости от того, сколько времени это займёт, Россия имеет все возможности в политическом, экономическом и военном плане для нанесения завершающего конфликт удара.

Также в материале указывается, что поражение Украины станет наихудшим фоном для выборов в США и Евросоюзе и подорвёт доверие к соответствующим политикам.

Журналист издания полагает, что самым рациональным вариантом действий в данный момент было бы обращение западных властей к дипломатии, чтобы исправить катастрофическое положение Украины.

В заключение он призвал как можно быстрее признать реальное положение дел, а не искать обходные пути, которые каждый раз приводят к тупику.

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Сальдо: ВСУ начали пополнять ряды за счет заключенных на Херсонском направлении
21 апреля 2024, 16:28

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что украинская армия начала пополнять на Херсонском направлении свои ряды за счет заключенных.
По словам Сальдо, солдаты-заключенные не хотят воевать за Украину. Вместо этого они планируют использовать возможность свободы, чтобы сбежать в европейские страны. Губернатор отметил, что дела с мобилизацией у Киева обстоят весьма печально.

Ранее сообщалось, что умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать в ряды украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Меркурис: ВС РФ теперь могут бить по любым целям на территории Украины
21 апреля 2024, 16:24

Фото: iStock/aapsky

Российские войска, уничтожая украинские системы ПВО, повышают свои возможности нанесения ударов по объектов ВСУ на всей территории Украины. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Он подчеркнул, что ВС РФ теперь могут ударять по любому месту на территории Украины, поскольку в большинстве мест системы ПВО больше не работают.

Также Меркурис напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга, который призвал европейские страны поставлять Киеву как можно больше комплексов ПВО. При этом, по словам эксперта, это приведёт к снижению уровня обороны самих стран Евросоюза.

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#вс рф
#украина
#ракетный удар
#обстрел
#сво
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ВС РФ впервые применили в бою штурмовые наземные дроны
21 апреля 2024, 16:00

Фото: iStock/vadimrysev

Российская армия впервые за время спецоперации применила в бою наземные штурмовые дроны, об этом пишет РИА Новости.
За время проведения спецоперации во всём мире стала известна мощь и скорость производства российского оборонно-промышленного комплекса. Инновации в военной сфере непосредственно влияют на ход конфликта и помогают России удерживать лидирующие позиции на полях СВО.

Так, российский ОПК представил наземные штурмовые дроны, которые обеспечивают подавление позиций противника с помощью автоматического огня. Эти новые платформы представляют собой важный шаг в развитии вооружений и обороны.

Как пишет РИА Новости, совсем недавно ​наземные штурмовые дроны были впервые применены в бою.

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#беспилотник
#сво
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«Лента.ру»: Военный корреспондент проехал Украину от Закарпатья до Харькова
21 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/Liukov

Корреспондент «Ленты.ру», который проехал по Украине с запада на восток в 2019 году, решил повторить свой маршрут, посетив те же места, чтобы посмотреть, что изменилось за прошедшие годы. Об этом пишет «Лента.ру».

Сообщается, что у корреспондента есть американский паспорт. Однако его поездка оказалась небезопасной. Журналист начал свое путешествие с Ужгорода.

За время специальной военной операции его не бомбили ни разу. Сегодня в этот город массово приезжают беженцы, увеличилась стоимость аренды квартир, а также возросли преступления на улицах.

Приехав в Киев, корреспондент отправился в музей имени Булгакова. Мемориальную доску вандалы облили красной краской, поскольку некоторые граждане Украины испытывают ненависть к русскому писателю. Сотрудников музея обязали говорить с посетителями только на украинском языке.

Журналист смог добраться до Харькова. Отмечается, что территории области есть дети, который уже практически не говорят по-русски.

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В США высказались о ходе конфликта после одобрения помощи Киеву
Офицер Дэвис: ход конфликта не изменится после одобрения США помощи Киеву
21 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

Принятие Палатой представителей Конгресса США законопроекта о новом пакете военной помощи Украине не повлияет на ход конфликта. Об этом подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал в соцсети Х.

По его словам, такое решение принесёт много средств оборонно-промышленному комплексу и порадует конгрессменов, которые получат взносы на избирательную кампанию. При этом реальное положение в зоне конфликта не изменится.

Дэвис подчеркнул, что его тошнит от решения Конгресса, который не понимает, что эта «помощь» лишь усугубит ситуацию и обречёт украинцев на смерть.

Теперь киевским и американским властям будет трудно придумать оправдания в случае ухудшения ситуации на поле боя.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о дополнительной помощи обогатит США и ещё больше разорит Украину.

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«Мертвые души по-украински»: ТЦКашники отправили повестку мертвому спортивному журналисту
Погибшего украинского спортжурналиста Артема Франкова призвали в армию
21 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать в ряды украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что на имя Франкова пришла повестка в армию. Его обязали явиться в Оболонский территориальный центр комплектования города 20 апреля.

Напоминаем, что главный редактор украинского журнала «Футбол» умер в ноябре 2023 года в возрасте 53 лет. Уточняется, что данный случай наиболее ярко демонстрирует недееспособность украинских военкомов по вопросу набора в ряды ВСУ.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#закон
#вооружение
#владимир зеленский
#всу
#военкомат
#украина
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