«Люди не готовы»: украинский пленный рассказал о сроке обучения в ВСУ

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Украинский пленный рассказал, как попал на передовую из-за нехватки людей. Его слова приводит Telegram-канал «Соловьёв Live».
Военный из 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что Минобороны Украины отдало приказ забирать людей из разных частей и отправлять их на передовую.
При этом пленный отметил, что зачастую на фронт идут совершенно неподготовленные военные. Средний срок обучения – это 5-6 дней.
Он добавил, что и сам был совершенно не готов к участию в боевых действиях и, тем более, к убийству людей.
Ранее украинский военнопленный Борис Мерва рассказал, что в ВСУ мобилизуют даже имеющих серьёзные проблемы со здоровьем людей. Так, у него было два микроинсульта, травма головы и варикозное расширение вен. Но даже с этим набором заболеваний мужчину призвали на фронт.
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Анастасия Чинкова