«Люди ненавидят диктатора Зеленского»: Киевская журналистка высказала претензии Шольцу

Обстановка в приграничных районах Курской области остаётся напряжённой. Вооружённые силы России продолжают успешно отражать атаки украинской армии, укрепляя свои позиции в ключевых населённых пунктах. Активные бои также зафиксированы на Часовоярском направлении и в районе Торецка. О последних событиях в зоне СВО на 3 декабря расскажет «Радио 1».