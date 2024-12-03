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Канцлер Германии Олаф Шольц говорит неправду, говоря о поддержке украинского народа, заявила местная журналистка Диана Панченко. Так она прокомментировала послание Шольца президенту России Владимиру Путину из Киева.
Напомним, находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.
Она подчеркнула, что чем дольше Зеленский остается во главе Украины, тем меньше становится страна.
Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Шольц также собирался объявить об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.
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«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — написала Панченко в социальной сети X.
Она подчеркнула, что чем дольше Зеленский остается во главе Украины, тем меньше становится страна.
Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Шольц также собирался объявить об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.
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Элина Позднякова