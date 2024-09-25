Назван способ остановить мобилизацию на Украине

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Повальную мобилизацию на Украине может остановить только бунт, в котором примет участие как общество, так и военкоматы. Об этом заявил пленный боец ВСУ и бывший военком Николай Юрченко в беседе с ТАСС. По его словам, только таким образом можно прекратить насильную мобилизацию населения.
«Это надо бунт всем военкоматам поднимать, и плюс чтобы общество не молчало. Тогда, наверное, какое-то воздействие может возыметь это действие», — пояснил он.Юрченко также обратился к своим бывшим коллегам из военкоматов, призвав их задуматься над тем, что творят, ведь получить повестку на Украине может абсолютно каждый.
Ранее Юрченко рассказывал, что попал на фронт из-за того, что не выполнил план по выдаче повесток, за что командование отправило его в «командировку» для получения боевого опыта.
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Данил Пономарев