Людмила Улицкая* продала три квартиры в России

29 июня 2026, 09:28

Людмила Улицкая* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Писательница Людмила Улицкая* распродала всю свою жилую недвижимость в России и получила за сделки свыше 100 миллионов рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.