Людмила Улицкая* продала три квартиры в России
Писательница Людмила Улицкая* распродала всю свою жилую недвижимость в России и получила за сделки свыше 100 миллионов рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Речь идет о трех квартирах. Одна из них — трехкомнатная площадью 61 квадратный метр в ЖСК «Советский писатель». Ее оценивают примерно в 30 миллионов рублей. Еще одна квартира в том же районе имеет площадь 91 квадратный метр. По оценке SHOT, ее стоимость достигает 42 миллионов рублей. Третьим объектом стала четырехкомнатная квартира на 103 квадратных метра. За нее, по тем же данным, можно выручить около 46 миллионов рублей.
У Улицкой* сохраняется ИП, а банковские счета по нему заблокированы с 2024 года. Канал добавляет, что на вкладах в российских банках у писательницы остается более 1,1 миллиона рублей.
Людмила Улицкая* — первая женщина, получившая премию «Русский Букер» в 2001 году. Она известна по книгам «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик» и «Лестница Якова». Минюст включил её в список иноагентов 2 марта 2024 года. Ведомство объяснило решение участием писательницы в проектах иноагентов и иностранных СМИ, выступлениями против СВО.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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