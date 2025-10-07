Военный эксперт раскрыл, чем ВСУ могли атаковать НПЗ в Тюмени

07 октября 2025, 14:56

Военэксперт Кнутов: ВСУ атаковали Тюмень переделанным в беспилотник самолетом

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

ВСУ могли атаковать Тюмень с помощью спортивного самолета, переделанного в беспилотник. Об этом заявил военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, такие летательные аппараты способны нести значительный запас взрывчатки, обладающей разрушительной силой.

«Украина сейчас применяет маленькие спортивные самолеты, которые были переделаны в БПЛА. Они рассчитаны на один-два человека. Это не [американский маленький двухместный самолет] Cessna, а еще меньше», — сказал собеседник издания.