Военный эксперт раскрыл, чем ВСУ могли атаковать НПЗ в Тюмени
Военэксперт Кнутов: ВСУ атаковали Тюмень переделанным в беспилотник самолетом
ВСУ могли атаковать Тюмень с помощью спортивного самолета, переделанного в беспилотник. Об этом заявил военный эксперт и историк ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, такие летательные аппараты способны нести значительный запас взрывчатки, обладающей разрушительной силой.
«Украина сейчас применяет маленькие спортивные самолеты, которые были переделаны в БПЛА. Они рассчитаны на один-два человека. Это не [американский маленький двухместный самолет] Cessna, а еще меньше», — сказал собеседник издания.Военэксперт напомнил, что подобные беспилотники ранее пролетали в небе над Ленинградской областью. Он также отметил, что в начале СВО российские пограничники посадили похожий самолет с украинским пилотом, который, как выяснилось позже, выполнял разведывательную миссию.
Ранее политолог Александр Перенджиев озвучил причины, почему США не решатся передать Tomahawk Украине.