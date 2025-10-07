В Запорожской области отключили электроэнергию
В Запорожской области произошло кратковременное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Глава области обратился к жителям населённых пунктов, где временно отсутствует электричество, с просьбой проявить терпение.
По его словам, оперативные бригады уже работают над переключением на резервные источники питания. Электроснабжение планируется полностью восстановить в течение двух часов.
Власти региона заверили, что делают всё возможное для скорейшего решения проблемы и минимизации неудобств для населения.
Ранее ТАСС сообщал, что город Мелитополь в Запорожской области обесточен. Подробности и причины произошедшего не приводились.
