МАГАТЭ: Украина ограничила работу семи из девяти действующих ядерных реакторов

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Украина ограничила работу семи действующих на территории страны ядерных реакторов из девяти. Это произошло после массированной атаки Вооружённых сил РФ на объекты энергетической инфраструктуры страны.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ). Отмечается, что только два реактора вырабатывают энергию на полную мощность. Один реактор полностью остановлен для технического обслуживания. Выработка энергии на остальных шести снижена в пределах от 40% до 90%.
Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что украинские АЭС сократили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности. Он отметил, что энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность.
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Александр Бойцов