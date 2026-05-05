ВСУ ударили по торговому центру в Чебоксарах
В результате атаки ВСУ по Чебоксарам повреждения получило здание торгового центра на юге города. Об этом SHOT рассказали местные жители.
Согласно полученной информации, осколки сбитой ракеты или беспилотника упали на фасад ТЦ и выбили несколько стекол. Предварительно, жертвы и пострадавшие отсутствуют.
Ранее жители Чебоксар сообщили о громких взрывах и ярких вспышках в небе. Город пытаются атаковать украинские вооруженные силы, а их целью, как утверждает ряд каналов, могло стать предприятие по производству электротехнической продукции.
Тем временем Москва и Киев пока не смогли договориться о перемирии на День Победы. Владимир Зеленский предложил альтернативные даты, которые не затрагивают праздничные дни.
