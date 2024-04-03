Майор ВСУ Лапин предрёк Часов Яру судьбу Авдеевки и Артёмовска

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Часов Яр повторит судьбу Артёмовска (украинское название Бахмут) и Авдеевки. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
По его мнению, Часов Яр падёт, когда российские войска разрушат логистику ВСУ, как это было в Авдеевке. Отставной военный считает, что сам город укреплён неплохо, но проблема в слабости флангов, передаёт «Военное дело». Вспоминая Артёмовск (Бахмут) и Авдеевку, Лапин подчеркнул, что с лобовыми атаками у россиян там также долго ничего не выходило, но как только города были охвачены с флангов и была разрушена логистика, они пали. Та же судьба ожидает Часов Яр, считает бывший депутат.
Отставной военный в связи с этим озабочен перспективами дальнейшего наступления, которые появятся у российских войск после установления контроля над Часов Яром.
Потеря важного стратегического и логистического узла и получение войсками РФ направлений для развития наступления являются самыми тяжёлыми последствиями потери Часов Яра, в которой уже почти нет сомнений, заключил отставной офицер.
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Отставной военный в связи с этим озабочен перспективами дальнейшего наступления, которые появятся у российских войск после установления контроля над Часов Яром.
«А что такое Часов Яр — это направо Славянск и Краматорск, налево — Константиновка», — подчеркнул Лапин.
Потеря важного стратегического и логистического узла и получение войсками РФ направлений для развития наступления являются самыми тяжёлыми последствиями потери Часов Яра, в которой уже почти нет сомнений, заключил отставной офицер.
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Александр Бойцов