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Политолог Юрий Светов заявил о большой значимости взятия нашими войсками населённого пункта Часов Яр.
«Это стратегическая точка. Взятие нашими войсками Часова Яра означает уничтожение ещё одной позиции Украины, с которой ведётся обстрел российских территорий. При этом ВСУ будут лишены возможности снабжать войска, которые оккупируют регионы, только что вошедшие в состав России», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
По его словам, и западные политики не раз подчёркивали стратегическую значимость этого города.
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