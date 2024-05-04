Майор ВСУ Лапин: ВС РФ быстро уничтожают украинские позиции авиацией и дронами

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Российская армия обладает подавляющим преимуществом в воздухе. Это позволяет ей быстро и эффективно уничтожать позиции украинских военных беспилотниками, авиабомбами, а также используя истребители.
Об этом заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин. В эфире YouTube-канала Lapin From Ukraine он отметил, что за счёт тотального превосходства в воздухе, которое создаётся не только массовым применением FPV-дронов, но и использованием самолётов и корректируемых авиабомб, позволяет российским военным там, где они не могут атаковать фронтально, разровнять с землёй и буквально разобрать на молекулы позиции ВСУ.
Отставной офицер подчеркнул, что использование российскими войсками авиации и авиабомб, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции, даёт им колоссальное преимущество и позволяет продвигаться вперёд.
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Александр Бойцов