В Харькове военкомы раздали повестки посетителям концерта и музыкантам

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В Харькове сотрудники украинского военкомата пришли на концерт и раздали повестки как посетителям, так и самим музыкантам. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН в своем телеграм-канале. Отмечается, что в военкомат в итоге забрали сразу три музыкальных группы.
«В Харькове сразу три музыкальных группы забрали в ТЦК прямо во время концерта. ТЦК в сопровождении полиции совершили рейд в клубе, где было запланировано выступление трех музыкальных групп: True Tough, «Грунт палає» и Mordox», — указано в публикации.По информации канала, на концерт приехали более 20 военкомов, которые сразу начали проверять документы у зрителей и музыкантов.
По данным другого украинского СМИ «Страна», военкомы мобилизовали в том числе звукорежиссера концерта.
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