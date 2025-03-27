Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миротворческие силы», которые Запад планирует направить на Украину, будут готовы дать военный ответ в случае новой агрессии. Об этом пишет РИА Новости.
На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, Макрон уточнил, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их основная цель заключается не в конфликте с вооруженными силами России.
По словам Макрона, если произойдет нападение на украинскую территорию, эти силы будут атакованы и смогут реагировать в соответствии с решениями главнокомандующего.
Трансляция пресс-конференции велась в официальном аккаунте Елисейского дворца.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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По словам Макрона, если произойдет нападение на украинскую территорию, эти силы будут атакованы и смогут реагировать в соответствии с решениями главнокомандующего.
«Мы там не для того, чтобы быть на линии фронта, но чтобы гарантировать долгосрочный мир», — подчеркнул он.
Трансляция пресс-конференции велась в официальном аккаунте Елисейского дворца.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова