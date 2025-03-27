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Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» взяли в клещи село Гуево в Курской области, перерезав ключевую трассу снабжения ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации офицера группировки, российские подразделения продвинулись к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, заблокировав украинские силы внутри.
Наступление в Курской области, начатое в марте, уже привело к освобождению более 1100 км² территории. С 8 по 15 марта силы РФ отбили 30 населенных пунктов, включая Суджу. При этом за время операции противник потерял свыше 70 тысяч солдат и 402 единицы бронетехники, передает РИА Новости.
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«Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск «Север», развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — сказал он.Теперь артиллерия РФ наносит высокоточные удары по позициям противника в районе спиртзавода, где закрепились боевики ВСУ.
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Наступление в Курской области, начатое в марте, уже привело к освобождению более 1100 км² территории. С 8 по 15 марта силы РФ отбили 30 населенных пунктов, включая Суджу. При этом за время операции противник потерял свыше 70 тысяч солдат и 402 единицы бронетехники, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали мужчин, подозреваемых в поджоге 22 автомобилей на стоянке в Первомайском районе.
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Мария Моисеева