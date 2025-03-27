Российские военные взяли в клещи село в Курской области

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос отмены санкций против России может быть рассмотрен в будущем, но только в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования. Всему свое время. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце, передает ТАСС.