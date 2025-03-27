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В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

В результате работы дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) России ночью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом проинформировало МО РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — указано в сообщении.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские военные взяли в клещи село в Курской области
Бойцы РФ группировки «Север» взяли в клещи село Гуево в Курской области
27 марта 2025, 07:04

Фото: iStock/IherPhoto

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки «Север» взяли в клещи село Гуево в Курской области, перерезав ключевую трассу снабжения ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации офицера группировки, российские подразделения продвинулись к северо-западным и северо-восточным окраинам населенного пункта, заблокировав украинские силы внутри.

«Двадцать второй мотострелковый полк группировки войск «Север», развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — сказал он.
Теперь артиллерия РФ наносит высокоточные удары по позициям противника в районе спиртзавода, где закрепились боевики ВСУ.

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Наступление в Курской области, начатое в марте, уже привело к освобождению более 1100 км² территории. С 8 по 15 марта силы РФ отбили 30 населенных пунктов, включая Суджу. При этом за время операции противник потерял свыше 70 тысяч солдат и 402 единицы бронетехники, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержали мужчин, подозреваемых в поджоге 22 автомобилей на стоянке в Первомайском районе.

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В Госдуме указали на саботаж Зеленским двух договоренностей
Депутат Шеремет: Зеленский ударил по Крыму и саботировал две договоренности
27 марта 2025, 04:11

Фото: iStock/Alex Kochev

Попытки Киева нанести удары по Крыму стали нарушением двух ключевых договоренностей, включая отказ от атак на энергообъекты и прекращение боевых действий в Черноморском регионе. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По данным РИА Новости, политик обвинил украинского президента Владимира Зеленского в саботаже ранее достигнутых договоренностей.

Шеремет подчеркнул, что действия Киева демонстрируют лишь видимость стремления к миру, тогда как Москва продолжает выполнять обязательства, согласованные в переговорах с США.

«Теперь (Россия) оставляет за собой право на ответные меры, если киевский режим не образумится», — заявил Шеремет.
Ранее сообщалось, что Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи. Франция решила предоставить Киеву поддержку в размере двух миллиардов евро.

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В США допустили подключение РФ к SWIFT при одном условии
Бессент: возврат банков РФ к SWIFT будет зависеть от действий РФ относительно Украины
27 марта 2025, 00:32

Фото: iStock/kentoh

США готовы рассмотреть возможность возвращения России в международную банковскую систему SWIFT в рамках урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.
«Все обсуждаемо», — ответил он на вопрос о SWIFT относительно РФ, подчеркивая, что для этого необходим успех мирного процесса.
Бессент подчеркнул, что Вашингтон может как смягчить, так и усилить санкции против России, исходя из развития событий.

Однако глава ВТБ Андрей Костин 19 марта отмечал, что международная система передачи финансовой информации (SWIFT) на сегодняшний день успела потерять значимость для большинства государств с развивающейся экономикой.

Впервые РФ пригрозили серьезным отключением от SWIFT в 2014 году. В результате была разработана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на 1 декабря к ней подключились более 580 организаций, включая иностранные компании. В ЦБ РФ отмечают стабильный рост трафика через СПФС.

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Макрон оценил шансы снятия санкций с России
Макрон: вопрос снятия санкций с России поднимут при долгосрочном мире
26 марта 2025, 23:53

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос отмены санкций против России может быть рассмотрен в будущем, но только в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования. Всему свое время. Об этом он сообщил во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце, передает ТАСС.
Макрон уточнил, что санкции остаются инструментом давления, а их отмена станет частью диалога, когда стороны приблизятся к устойчивому миру.

«Вопрос о снятии санкций будет на повестке дня, но это произойдет в определенное время в рамках обсуждения условий долгосрочного урегулирования. (...) Пока говорить об этом слишком рано», — указал Макрон.
Ранее президент Франции на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи. Он подчеркнул, что Франция решила предоставить Киеву дополнительную военную помощь в размере двух миллиардов евро.

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Состояние оператора Первого канала Волкова стабилизировалось, его перевозят в Москву
Раненного оператора Первого канала Волкова перевозят в Москву
26 марта 2025, 22:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Курские врачи стабилизировали состояние пострадавшего в Белгородской области при подрыве на мине оператора Первого канала Дмитрия Волкова. В настоящее время его транспортируют в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщила пресс-служба комитета здравоохранения Курской области в своём Telegram-канале.
Врачи смогли стабилизировать состояние Волкова, что позволило провести медицинскую эвакуацию серьёзно раненного оператора в Москву.

Врио главы минздрава Курской области Екатерина Письменная отметила, что эвакуацию пострадавшего проводит Федеральный центр медицины катастроф.

В комитет добавили, что за жизнь Волкова боролась та же бригада врачей, которая в прошлом августе спасла военкора ВГТРК Евгения Поддубного.

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