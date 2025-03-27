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Попытки Киева нанести удары по Крыму стали нарушением двух ключевых договоренностей, включая отказ от атак на энергообъекты и прекращение боевых действий в Черноморском регионе. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
По данным РИА Новости, политик обвинил украинского президента Владимира Зеленского в саботаже ранее достигнутых договоренностей.
Шеремет подчеркнул, что действия Киева демонстрируют лишь видимость стремления к миру, тогда как Москва продолжает выполнять обязательства, согласованные в переговорах с США.
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Шеремет подчеркнул, что действия Киева демонстрируют лишь видимость стремления к миру, тогда как Москва продолжает выполнять обязательства, согласованные в переговорах с США.
«Теперь (Россия) оставляет за собой право на ответные меры, если киевский режим не образумится», — заявил Шеремет.Ранее сообщалось, что Макрон на переговорах с Зеленским объявил о выделении Киеву дополнительной военной помощи. Франция решила предоставить Киеву поддержку в размере двух миллиардов евро.
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Мария Моисеева