Военный эксперт раскрыл приоритетную задачу ВС РФ в ДНР
Военэксперт Клинцевич: ВС РФ необходимо освободить Константиновку в ДНР
ВС РФ успешно наступают в ДНР, отодвигая линию фронта на запад. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.
«Российские войска более 500 квадратных километров в месяц освобождают, в июне эта цифра даже увеличилась и составила 556 квадратных километров. Уверен, что наши войска на этом не остановятся и будут идти дальше, потому что средств поражения у нас много, нам скорее не хватает целей, которые прячутся под землю или за мирными жителями», — отметил Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru».
Он подчеркнул, что ВС РФ действуют в рамках российского конституционного права, освобождая территорию ДНР.
Эксперт также добавил, что российские бойцы комплексно атакуют противника по всей линии фронта. Однако конкретные сроки полного освобождения ДНР Клинцевич называть не стал, поскольку некоторые действия противника могут замедлить российское наступление. При этом первостепенной задачей для ВС РФ является освобождение таких городов, как Константиновка, через которые отправляется подкрепление для противника, заключил специалист.
Тем временем ВКС России нарастили удары по ТЦК Украины, чтобы затруднить процесс мобилизации украинских граждан. По мнению председателя президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, ТЦК являются военными целями для ВС РФ.
«Надо не забывать, что ТЦК, как и полигоны, как и центры подготовки личного состава, являются военными объектами. Поэтому такие объекты попадают в каталог военных целей и подлежат первостепенному уничтожению», — уточнил Липовой в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, удары наносятся по местам скопления живой силы ВСУ, в том числе и по ТЦК. Делается это для того, чтобы максимально обезвредить части, которые поступают в зону боевых действий взамен уже разгромленных.