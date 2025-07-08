Уголовное дело после гибели мужчины при атаке ВСУ завели в Курской области
СК открыл дело после гибели мужчины при атаке БПЛА ВСУ в Курской области
Уголовное дело после гибели мужчины при атаке дрона ВСУ открыли в Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет во вторник, 8 июля. Трагедия произошла в Ходяковке.
«Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — сказано в публикации.
Перед этим врио главы региона Александр Хинштейн сообщал о гибели человека при ударе украинского беспилотника. 61-летний мужчина погиб 6 июля в Глушковском районе.
Москва не раз говорила о том, что боевики ВСУ используют террористические методы при ведении боевых действий. Неонацисты бьют по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.