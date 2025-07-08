Уголовное дело после гибели мужчины при атаке ВСУ завели в Курской области

08 июля 2025, 18:48

СК открыл дело после гибели мужчины при атаке БПЛА ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/N-sky

Уголовное дело после гибели мужчины при атаке дрона ВСУ открыли в Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет во вторник, 8 июля. Трагедия произошла в Ходяковке.







«Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — сказано в публикации.